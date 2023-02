Technology Minerals déclare que Recyclus est sur le point d'obtenir l'approbation du Royaume-Uni pour une usine de batteries

(Alliance News) - Technology Minerals PLC a déclaré mercredi que Recyclus Group a reçu un avis de l'annexe 5 de l'Agence britannique pour l'environnement pour son usine de recyclage de lithium-ion à Wolverhampton, en Angleterre, ce qui signifie que le processus d'approbation est presque terminé.

La société spécialisée dans les métaux pour batteries détient une participation de 49 % dans l'entreprise de recyclage de batteries Recyclus et a déclaré que l'avis de l'EA était dû à la modification par Recyclus de sa demande de licence environnementale pour l'usine de Wolverhampton.

Technology Minerals a déclaré que l'avis de l'annexe 5 est la dernière étape avant la détermination d'une licence, qui, si elle est acceptée, permettra à l'usine de commencer ses opérations de recyclage.

L'agence gouvernementale britannique a demandé à Recyclus de fournir des éclaircissements concernant son plan d'incendie et de catastrophe et des questions mineures concernant les processus de l'usine, a déclaré Technology Minerals. Elle a ajouté que Recyclus est en train de répondre aux informations demandées, après quoi elle s'attend à ce que la licence soit approuvée sous peu.

Technology Minerals a déclaré que l'usine de Wolverhampton sera la première au Royaume-Uni à avoir la capacité de recycler des batteries lithium-ion à l'échelle industrielle, une fois que le site sera pleinement opérationnel. Elle a ajouté qu'elle sera un "fondement essentiel de l'ambition de Recyclus d'augmenter sa capacité de recyclage des batteries lithium-ion" à environ 41 500 tonnes d'ici 2027, contre 8 300 tonnes estimées lors de la première année complète d'exploitation.

"Nous sommes heureux d'avoir reçu l'annexe 5 de l'EA, car elle nous indique clairement que le processus d'octroi de la licence est dans sa phase finale", a déclaré Robin Brundle, président de Technology Minerals.

"Au cours des derniers mois, l'intérêt pour notre usine a augmenté de manière significative et nous sommes en discussions avancées avec des entreprises et des organisations du Royaume-Uni et du monde entier. Nous sommes impatients de les faire progresser une fois que nous aurons reçu la licence."

Les actions de Technology Minerals étaient en hausse de 5,9 % à 1,17 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

