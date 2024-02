Technology Minerals PLC - métaux et recyclage de batteries basé à Londres - L'accord pour acquérir les 52% restants de la filiale Recyclus Group Ltd dans le cadre d'une prise de contrôle inversée "continue de bien progresser". Il est prévu de diffuser un prospectus pour approbation des actionnaires au cours du premier trimestre 2024, comme prévu précédemment. L'acquisition sera finalisée à des conditions "matériellement similaires" à celles énoncées lorsque Technology Minerals a annoncé en octobre qu'elle avait signé un accord ferme pour acquérir les actions restantes de Recyclus. Robin Brundle, président de Technology Minerals et directeur de Recyclus, déclare : "Nous sommes heureux de constater que notre projet de prise de contrôle inversée se déroule comme prévu. L'entreprise progresse de manière significative sur plusieurs fronts, conformément aux attentes de la direction. Le conseil d'administration considère que 2024 sera une année charnière pour Recyclus, qui atteindra un point d'inflexion dans son développement, à partir duquel il devrait accélérer sa croissance en bénéficiant de son avantage de pionnier dans la fourniture de services de recyclage de batteries lithium-ion à l'échelle industrielle."

Cours actuel de l'action : 0,70 pence, en baisse de 6,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 36 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.