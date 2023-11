(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Technology Minerals PLC - Société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - annonce que Recyclus Group Ltd, société de recyclage de batteries détenue à 48%, a reçu une commande du groupe de distribution automobile Waylands pour le stockage et le transport en toute sécurité de batteries lithium-ion. "Waylands a reçu sa première livraison de LiBox et les utilise pour stocker les batteries Li-ion usagées sur les sites de son réseau de distribution Volvo à Bristol, Reading et Oxford", indique Technology Minerals.

Beeks Financial Cloud Group PLC - fournisseur de cloud computing et de connectivité basé à Renfrew, en Écosse - conclut un accord avec un "gestionnaire d'investissement de premier plan" pour l'offre Proximity Cloud. Le contrat est d'une valeur totale de 1,3 million USD sur une période de trois ans. Il existe une option de prolongation pour deux années supplémentaires. M. Beeks déclare : "Ce contrat, combiné aux contrats de Cloud privé d'une valeur de 4 millions USD signés en juillet et à la mise en service d'Exchange Cloud au JSE en septembre, a constitué un solide début d'année et la société continue de progresser dans la conversion de son important portefeuille de projets.

Guild Esports PLC - Entreprise de sports électroniques basée à Londres - annonce l'ouverture officielle de son centre d'entraînement de simulation. "Le centre de simulation abrite six simulateurs de course fournis par Fanatec, le partenaire officiel de Guild pour les périphériques de simulation de course. En plus de servir de centre d'entraînement pour les joueurs professionnels de esports de Guild, les simulateurs à la pointe de la technologie fournissent une source de revenus supplémentaire à l'entreprise par le biais de forfaits de simulation de course expérientiels disponibles pour les entreprises, le grand public et la communauté des esports", indique le communiqué. L'installation ouvrira une nouvelle source de revenus pour l'entreprise. L'entreprise explique : "Après l'inauguration, Guild annonce le lancement d'un programme d'adhésion au simulateur, dans le cadre duquel les coureurs potentiels paieront une redevance mensuelle pour accéder à l'installation de pointe de Guild au Sky Guild Gaming Centre. Ce programme constituera une source de revenus pour l'entreprise et une opportunité de recrutement pour les équipes professionnelles de Guild".

Kanabo Group PLC - Société londonienne de technologie de santé et de cannabis axée sur le patient - Prolonge son pacte avec un fournisseur de services de santé et de beauté au détail et d'e-pharmacie au Royaume-Uni. "La prolongation du contrat permettra à Kanabo, par le biais de sa plateforme intégrée de télésanté en ligne The GP Service, de continuer à fournir au détaillant des services de consultation vidéo et de prescription, auxquels les patients peuvent accéder à distance et qu'ils peuvent ensuite retirer dans le réseau du groupe, qui compte plus de 4 000 pharmacies au Royaume-Uni, pour une période supplémentaire de 12 mois", explique Kanabo.

Fonix Mobile PLC - Plate-forme de paiement et de messagerie mobile basée à Londres - "Démarrage positif" de l'exercice financier qui se termine en juin. Fait état d'une forte croissance des revenus provenant des clients médias nouveaux et existants au Royaume-Uni et en Irlande. "Cette semaine, Fonix alimentera à nouveau les dons pour BBC Children In Need pour la dixième année consécutive", ajoute Fonix. "L'entreprise a continué à progresser dans son plan d'investissement à la fois dans la technologie et dans l'exploration de nouveaux marchés internationaux, alors que l'entreprise cherche à étendre son marché tout en continuant à fournir des produits et des services nouveaux et améliorés. Avec des niveaux élevés de revenus récurrents et un taux d'exécution fort et croissant de la part des clients clés, le conseil d'administration reste confiant dans le potentiel de croissance de Fonix pour le reste de l'exercice financier et au-delà."

Surface Transforms PLC - Fabricant de disques de freins automobiles en carbone-céramique basé à Liverpool - Lève 8,3 millions de livres sterling grâce à un placement et à une souscription à 10 pence par action. L'entreprise prévoit également de lancer une offre ouverte pour lever jusqu'à environ 2 millions de GBP. En annonçant la levée de fonds lundi, Surface Transforms a déclaré que les liquidités serviront à financer les besoins en fonds de roulement.

Inspired PLC - Preston, Lancashire, Angleterre, fournisseur de services de conseil en matière d'énergie et de développement durable - conclut un nouvel accord de facilité de crédit renouvelable de 60 millions de GBP avec Santander UK PLC et Bank of Ireland PLC. Cet accord remplace une facilité existante de 60 millions de livres sterling avec les banques, qui devait arriver à échéance en octobre 2024. La nouvelle facilité a une durée de trois ans, jusqu'en octobre 2026, et il existe une option pour l'étendre jusqu'en octobre 2028. Le prêt est également assorti d'une option accordéon de 25,0 millions de GBP.

Atome Energy PLC - Développement de projets d'hydrogène vert, d'ammoniac et d'engrais au Paraguay, en Islande et en Amérique centrale - Le projet Villeta de 145 mégawatts au Paraguay s'est vu accorder le statut de zone franche par décret présidentiel. Ce statut apporte "des avantages financiers significatifs au projet et à ses bailleurs de fonds".

East Star Resources PLC - recherche de cuivre et d'or au Kazakhstan - indique que de "multiples zones de sulfures massifs et disséminés" ont été découvertes lors de l'exploitation du gisement de Verkhuba et qu'il a été confirmé qu'il contenait du "cuivre à haute teneur". Il est également possible que des métaux précieux soient un sous-produit, compte tenu de la présence d'argent dans les zones minéralisées.

Pennpetro Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur le Texas - Fait état d'une "production de pétrole constante" après la première semaine complète d'essais de production du puits Chalk Talk #1H. La production de pétrole s'élève à 794 barils pour la semaine, soit une moyenne de 113 barils de pétrole par jour. Pennpetro ajoute : "Les niveaux de production actuels sont nettement supérieurs au taux de fermeture du puits prévu pour juillet 2022, qui est d'environ 15-20 bopd. Cette augmentation peut être attribuée au fait que l'appareil de reconditionnement a réussi à nettoyer un certain nombre de bouchons (ou blocages) sous le fond du tubage".

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur l'Afrique - L'unité ghanéenne Green Metals Resources Ltd a obtenu les licences de prospection Bewadze et Senya Beraku dans la partie orientale du portefeuille de lithium de Cape Coast. Cape Coast détient le projet phare Ewoyaa. "L'attribution des licences de prospection Bewadze et Senya Beraku offre à la société un accès exclusif à l'exploration de nouvelles concessions non forées, offrant un potentiel significatif pour améliorer davantage le projet et démontrant le désir du gouvernement du Ghana de soutenir la société dans ses efforts d'exploration pour assurer une production de lithium réussie et à long terme au Ghana, suite à l'attribution récente du bail minier pour le projet", déclare la société.

Great Western Mining Corp PLC - exploration de cibles d'or, d'argent et de cuivre au Nevada - L'usine de traitement du Nevada, construite par la coentreprise Western Mining LLC, est presque terminée. Cette annonce fait suite à des "retards indépendants de la volonté de la société". Il s'agit notamment de difficultés d'approvisionnement en béton, d'un manque de personnel qualifié et de conditions météorologiques défavorables. La Great Western ajoute : "Lorsque le projet sera prêt à démarrer, ce qui est prévu avant la fin de l'année, le calendrier de démarrage de la production dépendra de l'obtention de deux permis distincts, dont la demande a été faite et dont les approbations sont dues et actuellement attendues."

