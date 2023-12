(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Accsys Technologies PLC - Fabricant de produits de construction en bois basé à Londres - déclare avoir nommé Trudy Schoolenberg comme nouvelle présidente non exécutive permanente à partir du 12 décembre. Elle a précédemment nommé Trudy Schoolenberg comme présidente intérimaire le 12 septembre. Schoolenberg a cinq ans d'expérience chez Accsys, où elle est directrice indépendante depuis 2018. Nomme Edwin Bouwman administrateur non exécutif à partir du 12 décembre. Bouwman est actuellement administrateur non exécutif chez Intergamma Cooperatief UA. La directrice générale Jelena Arsic van Os déclare : "Je suis très heureuse des nominations de Trudy Schoolenberg en tant que présidente et d'Edwin Bouwman en tant qu'administrateur non exécutif, compte tenu de leur solide connaissance du secteur. Je suis convaincue que le conseil d'administration d'Accsys bénéficiera grandement de leur expérience et de leurs antécédents dans le secteur".

Atlantic Lithium Ltd - société d'exploration et de développement du lithium basée à Sydney et possédant des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire - annonce une première estimation des ressources minérales conforme à la norme JORC de 15,7 millions de tonnes à 40,2 % de feldspath pour son projet de lithium Ewoyaa au Ghana. L'estimation comprend 13,7 millions de tonnes dans les catégories mesurées et indiquées. Elle indique que l'ERM couvre les gisements principal, nord-est, sud-1 et sud-2, qui constituent les cinq premières années de la production prévue de concentré de spodumène sur le site. La société indique que l'ERM du feldspath permettra d'inclure éventuellement des crédits de sous-produits dans les études futures, ce qui, selon elle, devrait permettre de réduire les coûts et d'accroître la valeur du projet. Le feldspath est un sous-produit de la production de spodumène. Le président Neil Herbert déclare : "Identifié très tôt par la société comme un sous-produit de la production de concentré de spodumène à Ewoyaa, la définition de la première ERM de feldspath confirme désormais le potentiel du projet en tant que source majeure de feldspath domestique au Ghana, capable de fournir des produits commercialisables conformes aux normes industrielles. Actuellement approvisionné uniquement par des exploitations minières à petite échelle, nous avons l'intention de fournir le feldspath au marché local ghanéen de la céramique. L'ERM du feldspath indique le potentiel d'Ewoyaa à satisfaire et même à dépasser les exigences de la demande ghanéenne, ce qui démontre une fois de plus la contribution significative que le projet devrait apporter au Ghana.

Technology Minerals PLC - Société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - déclare que les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage en tranchée peu profonde de Knockeen montrent une minéralisation de lithium dans les cinq échantillons de tranchée prélevés à des intervalles de 1 mètre, avec des teneurs allant jusqu'à 2,55 % d'oxyde de lithium. Elle ajoute que plusieurs échantillons prélevés sur de gros blocs de pegmatite à des profondeurs de 1 à 2 mètres ont montré des teneurs atteignant 3,0 % d'oxyde de lithium. Les échantillons seront utilisés pour la planification de l'exploration pour 2024. Alex Stanbury, directeur général, déclare : "Nous sommes très heureux de présenter ces résultats d'analyse à Knockeen, qui montrent une minéralisation de lithium dans les cinq échantillons de tranchées prélevés à des intervalles de 1 m et des teneurs atteignant 2,55 % de Li2O. La cohérence des résultats que nous obtenons continue à renforcer notre confiance dans cet actif et ajoute à la valeur potentielle du prospect."

MaxCyte Inc - fournisseur de technologies de plate-forme axées sur l'ingénierie cellulaire - déclare avoir nommé Maher Masoud comme nouveau président et directeur général, succédant à Doug Doerfler, qui prendra sa retraite le 1er janvier. Masoud est actuellement vice-président exécutif et responsable du développement commercial mondial. Le président Richard Douglas déclare : "Conformément au processus de planification de la succession du conseil d'administration, ce dernier a identifié Maher Masoud comme un leader possédant une connaissance approfondie de notre technologie et de l'industrie de la thérapie cellulaire et génique, qui peut continuer à développer les réalisations de MaxCyte. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Maher au cours des sept dernières années, nous sommes confiants dans ses capacités à assumer le rôle de président et de directeur général de MaxCyte". MaxCyte ajoute qu'elle prévoit un chiffre d'affaires de 28 à 30 millions de dollars pour l'ensemble de l'année.

