(Alliance News) - Technology Minerals PLC a déclaré lundi que le forage de son projet de lithium North Leinster en Irlande a confirmé la présence d'un essaim de dykes de pegmatite à lithium-césium-tantale dans la zone d'intérêt Knockeen.

L'entreprise londonienne d'extraction et de recyclage de métaux pour batteries a déclaré que Global Battery Metals Ltd avait réalisé un total de 656 mètres de forage pour la première phase, l'analyse visuelle indiquant des intervalles de minéralisation de lithium dans les quatre trous de forage.

Global Battery Metals détient une participation de 55 % dans le site de North Leinster, après avoir augmenté sa participation de 38 % en juillet.

La société a indiqué qu'un cinquième forage est actuellement en cours, Global Battery ayant l'intention de forer sur l'ensemble des dix sites de forage autorisés, sur une longueur totale de 2 000 mètres.

Le directeur général Alex Stanbury a déclaré : "Nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans les forages sur notre site de Leinster en collaboration avec Global Battery Metals. L'équipe de GBML ne relâche pas ses efforts en matière de forage, d'échantillonnage de carottes et d'analyses en laboratoire, ce qui contribue à une compréhension de plus en plus approfondie de nos zones cibles principales.

"Le succès grandissant de notre propriété Leinster est évident alors que nous allons de l'avant, confirmant la minéralisation en lithium et explorant le potentiel excitant d'une croissance à l'échelle du district. La propriété Leinster témoigne de notre engagement stratégique à faire progresser les projets émergents, à séduire les collaborateurs potentiels des coentreprises et à accroître la valeur intrinsèque de Technology Minerals."

Les actions de Technology Minerals ont augmenté de 3,0 % à 1,70 pence chacune lundi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.