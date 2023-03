Technology Minerals obtient des résultats positifs à Leinster

Technology Minerals PLC - développeur de métaux pour batteries - annonce des résultats positifs de l'étude géochimique pour le programme de forage du projet de lithium Leinster en Irlande. Les résultats indiquent la découverte potentielle de six dykes de pegmatite à lithium-césium-tantale dans la zone cible de Knockeen. Il ajoute que les demandes de permis de forage sont en cours de finalisation et seront soumises à l'organisme de réglementation gouvernemental "dans le cadre des procédures de sélection standard pour les programmes de forage en Irlande et en Europe".

Alex Stanbury, directeur général, déclare : "Notre confiance dans le projet Leinster est confirmée par les derniers résultats encourageants des recherches et des essais. De nombreuses nouvelles cibles de forage ayant été identifiées, les demandes de permis sont en cours de finalisation afin d'obtenir l'autorisation de lancer le nouveau programme de forage et nous sommes impatients d'informer nos actionnaires de nos progrès.

Cours actuel de l'action : 0,97 pence par action, en baisse de 0,5 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

