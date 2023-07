Technology Minerals Plc est une société d'exploration minière basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'extraction des matières premières nécessaires aux cathodes des batteries Li-ion. Les métaux des batteries comprennent le cobalt, le lithium, le nickel et le manganèse. Par l'intermédiaire de ses trois filiales d'exploration minière, la société détient des participations dans l'Idaho, le Dakota du Sud, le Cameroun, l'Irlande et l'Espagne. Son projet Asturmet est situé dans les Asturies, au nord-ouest de l'Espagne. Elle détient 100% des intérêts dans la propriété Blackbird Creek, qui est située dans la ceinture de cobalt de l'Idaho, un district d'environ 40 à 50 kilomètres (km) caractérisé par des gisements de cuivre-cobalt. Le projet Emperium couvre environ 55 kilomètres carrés (km2) dans le centre-est de l'Idaho. La propriété Technology Minerals Cameroon (TMC) se compose de cinq permis d'exploration dans le sud-est du Cameroun. La propriété Leinster est située dans les comtés de Wicklow et Dublin, en République d'Irlande.

Secteur Exploitations minières et métallurgie