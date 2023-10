Technology Minerals PLC - société d'extraction et de recyclage de métaux pour batteries basée à Londres - indique que Global Battery Metals Ltd a fourni une mise à jour concernant l'achèvement d'une étude de télédétection structurelle du district de lithium de Leinster, avec l'identification de 25 nouvelles cibles d'exploration. Elle estime que cette étude contribuera à orienter les efforts d'identification des veines et de forage à court terme, tout en favorisant la poursuite de l'exploration du lithium à l'échelle du projet et la définition de cibles. Le forage se poursuit comme prévu dans l'essaim de dykes de pegmatite à lithium-césium-tantale du prospect Knockeen, les trous de forage un à huit étant terminés pour un total de 1 597 mètres, les analyses étant en attente, et le trou de forage neuf étant actuellement en cours de réalisation.

Alex Stanbury, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer des résultats prometteurs dans le cadre de notre projet d'exploration Leinster mené en collaboration avec GBML. Les connaissances acquises grâce à cette étude nous aideront à faire avancer le projet et à mieux comprendre tout le potentiel de lithium du site, tout en mettant en lumière d'autres possibilités d'exploration dans la région."

