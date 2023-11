Technology Minerals PLC - société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - annonce que Global Battery Metals Ltd a reçu un permis de creusement de tranchées approuvé par le Geoscience Regulation Office d'Irlande dans le cadre d'un court programme de creusement de tranchées sur son projet de pegmatite de lithium de Knockeen. Le projet progresse dans le cadre d'un accord d'option en cours et couronné de succès entre GBML et Technology Minerals, qui est exploité par GBML. Le permis approuvé porte sur un maximum de 10 tranchées peu profondes d'une longueur combinée de 200 m pour une période maximale de deux ans.

Cours actuel de l'action : 0,99 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

