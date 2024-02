Technology One Limited est une société internationale de logiciels en tant que service (SaaS) basée en Australie. La société se consacre au développement, à la commercialisation, à la vente, à la mise en œuvre et à l'assistance de solutions logicielles intégrées pour les entreprises. Les secteurs d'activité de la société comprennent les logiciels et le conseil. Le secteur des logiciels comprend les ventes et le marketing, la recherche et le développement, ainsi qu'une plateforme SaaS. Le secteur du conseil est responsable des services liés à ses logiciels. Les solutions logicielles de l'entreprise comprennent la gestion des actifs de l'entreprise, les finances, les ressources humaines et la paie, la budgétisation de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement, la propriété et la notation, la gestion des étudiants, la veille stratégique, la gestion du contenu de l'entreprise, la planification des performances, l'espace, l'encaissement de l'entreprise, la gestion des parties prenantes et d'autres encore. L'entreprise dessert différents marchés, notamment les collectivités locales, l'éducation, le gouvernement, la santé et les services communautaires, les actifs et les projets intensifs, ainsi que les services financiers et d'entreprise.

Secteur Logiciels