Technology & Telecommunication Acquisition Corporation présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024

Technology & Telecommunication Acquisition Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 0,303423 million de dollars, contre 0,199021 million de dollars il y a un an.

Pour le semestre, le bénéfice net s'est élevé à 0,523642 million d'USD, contre 0,682249 million d'USD il y a un an.