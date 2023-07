TECHNOPRO HOLDINGS, INC. : Jefferies & Co. toujours positif

TechnoPro Holdings Inc. est engagée dans le secteur de la répartition et des contrats d'ingénierie dans les domaines des machines, de l'électricité/électronique, du contrôle intégré, du développement et de la maintenance de logiciels, de la biochimie et de la gestion de la construction. Dans le domaine de l'externalisation de la recherche et du développement (R&D), la société fournit des services d'ingénierie dans les domaines techniques des machines, de l'électricité et de l'électronique, du contrôle intégré, des réseaux informatiques, des applications commerciales, de la maintenance et de l'exploitation des systèmes, ainsi que dans le secteur de la biochimie. Dans le domaine de l'externalisation de la gestion de la construction, la société envoie des ingénieurs dans l'industrie de la construction, principalement des entrepreneurs généraux et des sous-traitants importants, pour des travaux de gestion de la construction. Elle fournit également des travaux contractuels pour les plans de construction. Dans d'autres domaines, la société fournit des services de recrutement, des services d'enseignement et de formation techniques, et des opérations à l'étranger.