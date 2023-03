SVB Bank, Technoprobe exposés avec 2,5 % de liquidités au 31 décembre

(Alliance News) - Technoprobe Spa annonce, en référence aux événements concernant Silicon Valley Bank Financial Group, que son exposition à SVB Financial Group représente environ 2,5% de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société au 31 décembre 2022.

Technoprobe ne détient pas d'autres comptes courants ou lignes de crédit auprès de SVB Financial Group et considère donc l'exposition comme non significative.

La société a également précisé qu'avec le soutien de ses conseillers, elle suit la situation afin d'évaluer et de prendre en conséquence toute action visant à protéger ses intérêts.

Technoprobe a clôturé dans le vert vendredi, en hausse de 0,5 pour cent à 6,35 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.