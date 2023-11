(Alliance News) - Technoprobe Spa et Teradyne Inc, l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de test automatisés, ont annoncé la signature d'un accord contraignant pour une opération conjointe portant sur l'acquisition par Technoprobe de l'activité Device Interface Solutions de Teradyne, dans le but de renforcer son expertise sur le marché des circuits imprimés et des interfaces de haute performance et de consolider le processus d'intégration verticale de son modèle d'entreprise.

L'accord prévoit également l'acquisition par Teradyne, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % - Teradyne International Holdings BV - d'une participation de 10 % dans Technoprobe par la souscription d'actions nouvellement émises de Technoprobe à hauteur de 8,0 % et l'acquisition d'actions à hauteur de 2,0 % auprès de T-Plus Spa.

Enfin, l'accord prévoit un partenariat stratégique entre Teradyne et Technoprobe dans le but de développer de nouvelles solutions de test avancées pour ses clients, en soutenant la croissance des deux sociétés par le partage de la feuille de route technologique, le développement conjoint de technologies et des activités de co-marketing.

Technoprobe a clôturé mardi en baisse de 1,0 %, à 7,36 euros par action.

