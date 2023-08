(Alliance News) - Technoprobe Spa a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de Harbor Electronics, une société spécialisée dans la production de circuits imprimés pour le marché du test, auprès de la société Fastprint Circuit Tech Co. basée à Shenzhen.

Selon les termes du contrat, Technoprobe paiera un montant total d'environ 50,0 millions USD.

La transaction sera finalisée sans recours à l'endettement.

Harbor Electronics, une société fondée dans les années 1980 à Santa Clara, en Californie, et acquise en 2015 par Fastprint Circuit Tech Co, basée à Shenzhen, est un fabricant de premier plan de circuits imprimés avancés pour les systèmes de test des principaux fabricants de semi-conducteurs.

L'acquisition, explique Technoprobe, permettra à l'entreprise "de renforcer davantage ses compétences technologiques dans le domaine des tests, en intégrant verticalement son processus de production grâce à la production en interne de cartes de circuits imprimés avancées pour ses cartes de sondes et ses cartes de test finales".

Stefano Felici, directeur général de Technoprobe, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir finalisé l'acquisition de Harbor ElectroniCredit Suisse et ravis de poursuivre notre collaboration avec Fastprint. Les synergies résultant de cette acquisition nous permettront de poursuivre notre croissance sur le marché des tests, notamment grâce à notre entrée sur le segment des tests finaux."

Christoper Cuda, directeur général de Harbor Electronics, a commenté : "L'acquisition de Technoprobe nous donne accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux marchés et élargit ainsi notre expertise en matière de fabrication de circuits imprimés pour cartes à sondes, dans le but de mieux soutenir le marché des tests de semi-conducteurs. Nos ingénieurs, notre personnel de production et l'équipe d'assistance de Harbour se réjouissent de collaborer et de continuer à se développer avec Technoprobe.

L'action de Technoprobe est en hausse de 1,5 %, à 8,17 euros.

