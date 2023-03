Technoprobe, les fonds déposés auprès de la SVB redeviennent disponibles

(Alliance News) - Technoprobe Spa a annoncé mercredi que les fonds détenus auprès de la Silicon Valley Bank sont redevenus disponibles.

Il y a deux jours, la société avait annoncé que son exposition à SVB Financial Group représentait environ 2,5% de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société au 31 décembre 2022.

Technoprobe ne détient pas d'autres comptes courants ou lignes de crédit avec SVB Financial Group et considère donc l'exposition comme non significative.

L'action Technoprobe est en baisse de 0,6 % à 6,21 euros par action.

