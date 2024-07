Technoprobe SpA est une société italienne dont l'activité principale est la fabrication de signaux électriques et d'instruments de mesure et de test. La société produit des semi-conducteurs et propose des produits microélectroniques, en développant des solutions de test pour les puces et les cartes de sonde pour différentes marques de technologie. Elle est un centre technologique pour la recherche et l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs. L'entreprise est présente dans le monde entier.