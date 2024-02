TechPrecision Corporation, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, Ranor, Inc. et Stadco, fabrique des composants et des équipements de précision usinés et fabriqués en métal. La société offre une gamme complète de services nécessaires à la transformation des matières premières en produits finis de précision. Elle vend ces produits finis à des clients appartenant à deux groupes industriels principaux : la défense et l'industrie de précision. Les produits finis sont utilisés sur divers marchés, notamment la défense, l'aérospatiale, le nucléaire, la médecine et l'industrie de précision. Ses capacités de fabrication comprennent des opérations de fabrication, telles que le découpage, le formage à la presse et au rouleau, l'assemblage, le soudage, le traitement thermique, le sablage et la peinture, et des opérations d'usinage, y compris des centres de fraisage horizontaux et verticaux à commande numérique par ordinateur (CNC). La société fournit également des services de soutien à ses capacités de fabrication : ingénierie de fabrication, contrôle de la qualité, approvisionnement en matériaux, contrôle de la production et assemblage final.

Secteur Machines et équipements industriels