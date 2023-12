Techstep ASA est une entreprise basée en Norvège qui fournit une technologie mobile contribuant à des changements positifs dans la vie professionnelle et aidant les employés à travailler de manière plus efficace, plus sûre et plus durable. Techstep ASA est la société mère du groupe Techstep, qui exerce ses activités en Norvège, en Suède et au Danemark. Le groupe a quatre segments, qui sont représentés par les quatre emplacements géographiques où les entités du groupe sont incorporées. Le segment Norvège comprend Techstep Norway AS, Mytos AS et Techstep Finance AS. Le segment Suède comprend Techstep Sweden AB, Optidev AB et Techstep Finance AB. Le secteur du Danemark comprend Techstep Denmark ApS et Optidev ApS. Le segment Pologne comprend Famoc S.A., Famoc Software Ltd. et Santa Maria Private Ventures sp. z.o.o.

Secteur Logiciels