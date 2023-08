TechTarget, Inc. fournit des solutions logicielles de données et d'analyse, et propose des logiciels pour les fournisseurs de technologies d'entreprise. Les services proposés par la société permettent aux fournisseurs de technologies de mieux identifier, atteindre et influencer les décideurs en matière de technologies de l'information (TI) dans les entreprises, qui sont activement à la recherche d'achats spécifiques dans ce domaine. La société exploite un réseau d'environ 150 sites web et 1 100 webinaires et canaux d'événements virtuels, qui se concentrent chacun sur un secteur informatique spécifique tel que le stockage, la sécurité ou la mise en réseau. L'entreprise classe ses offres de contenu de manière à répondre aux principales opportunités du marché et aux extensions du public à travers un portefeuille de catégories de marché distinctes : Sécurité ; Réseaux ; Stockage ; Centre de données et technologies de virtualisation ; Stratégie CIO/IT ; Applications commerciales et analytiques ; Architecture et développement d'applications ; et Canal ANCL. Sa gamme de produits et de services comprend le moteur de priorité et les opportunités de vente qualifiées.

Secteur Services et conseils en informatique