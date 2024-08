Augmentation de la marge brute qui passe à 39,9 % et du bénéfice net qui s’élève désormais à 550 millions USD

Chef de file mondial des outils professionnels, des outils pour bricoleurs et des équipements électriques d’extérieur sans fil, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, OTCQX : TTNDY, TTNDF) a le plaisir d’annoncer les résultats consolidés non vérifiés de la Société et de ses filiales pour le semestre clos le 30 juin 2024. Au cours du premier semestre 2024, TTI a connu une augmentation de son chiffre d’affaires, lequel est passé à 7,3 milliards USD, soit une hausse de 6,3 % en devise de reporting et de 6,6 % en devise locale. Le chiffre d’affaires de MILWAUKEE a enregistré une croissance à deux chiffres en devise locale et RYOBI a surpassé le marché.

TTI a enregistré de bons résultats au premier semestre, avec une augmentation des ventes de 6,3 %, atteignant 7,3 milliards USD, et un bénéfice net de 15,7 %, atteignant 550 millions USD.

Notre entreprise phare MILWAUKEE a connu une augmentation de 11,2 % de ses ventes en monnaie locale, renforçant notre position de leader et marque numéro d’outils électriques pour professionnels à travers le monde.

Notre marge brute s’est améliorée de 67 points de base pour atteindre 39,9 % au premier semestre 2024.

Nous avons enregistré un flux de trésorerie disponible record de 508 millions USD au premier semestre et amélioré le ratio d’endettement, lequel est passé à 9,2 %.

M. Steven Philip Richman a été nommé au poste de PDG de TTI le 21 mai 2024.

Faits saillants de la performance financière pour le premier semestre 2024 2024 2023 millions millions USD USD Évolution Chiffre d'affaires 7 312 6 879 + 6,3 % Marge bénéficiaire brute 39,9 % 39,3 % +67 pdb BAII 626 560 +11,8 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 550 476 +15,7 % BPA (cents US) 30,12 26,00 +15,8 % Flux de trésorerie 508 301 +207 Dividende intérimaire par action (approx. en cents US) 13,90 12,23 +13,7 %

La marge brute s’est améliorée de 67 points de base pour atteindre 39,9 % au premier semestre 2024. Nous avons terminé le premier semestre 2024 avec des stocks de 4 027 millions USD, soit une réduction de 71 millions USD par rapport à la fin de l’année 2023, et de 554 millions USD par rapport au premier semestre de l’année dernière. Nous avons réalisé un BAII de 626 millions USD au premier semestre, soit une croissance de 11,8 % par rapport à la même période de 2023. La marge du BAII en pourcentage du chiffre d’affaires a été de 8,6 %, soit une augmentation de 42 points de base par rapport au premier semestre 2023. Le bénéfice net a augmenté de 15,7 % pour atteindre 550 millions USD. Les charges d’intérêt nettes pour le premier semestre ont diminué de 34,0 % pour atteindre 32 millions USD, ce qui reflète notre réduction exceptionnelle des dettes à coût élevé et l’utilisation efficace de facilités à taux d’intérêt plus bas. Le bénéfice par action a également augmenté de 15,8 % pour atteindre 30,12 cents USD. Le fonds de roulement en pourcentage des ventes s’est amélioré de 409 points de base, passant à 18,7 %, par rapport à juin 2023. Le ratio d’endettement a par ailleurs connu une amélioration, atteignant 9,2 %, tandis que nous avons généré un flux de trésorerie disponible positif de 508 millions USD au premier semestre 2024, soit une amélioration de 207 millions USD par rapport au premier semestre 2023. Nous sommes bien positionnés pour continuer à générer une forte conversion des flux de trésorerie disponibles au cours des années à venir.

Le segment Équipements électriques de TTI a augmenté ses ventes de 7,1 % en devise locale pour atteindre 6,9 milliards USD. L’activité MILWAUKEE a connu une nouvelle période de croissance à deux chiffres au premier semestre, terminant la période en hausse de 11,2 % en devise locale. Notre groupe d’activités Grand public a enregistré des résultats solides au premier semestre 2024. Grâce à la forte performance de la division Extérieur, RYOBI a enregistré une croissance moyenne à un chiffre dans la partie moyenne de la fourchette de son chiffre d’affaires par rapport au premier semestre de l’année dernière. Notre activité Produits d’entretien et de nettoyage des sols pour le grand public a connu une hausse de son bénéfice de 9,1 millions USD, et a vu son chiffre d’affaires passer à 428 millions USD, ce qui est comparable au chiffre d’affaires généré au cours du premier semestre de l’année dernière.

Les administrateurs ont décidé de déclarer un dividende intérimaire de 108,00 cents HK (environ 13,90 cents USD) par action pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2024 (2023 : HK95,00 cents, soit environ 12,23 cents USD). Le dividende intérimaire sera payé aux actionnaires inscrits au registre des membres de la société le 6 septembre 2024. Le dividende intérimaire devrait être payé le 19 septembre 2024 ou aux alentours de cette date.

M. Horst Julius Pudwill, président de TTI, a déclaré : « Nous avons obtenu des résultats exceptionnels au cours du premier semestre 2024, notamment en générant un flux de trésorerie disponible important et en renforçant notre bilan grâce à une gestion disciplinée du fonds de roulement. Avec la promotion de Steven Philip Richman au poste de PDG et l’important vivier de talents qui le soutient, nous sommes extrêmement bien positionnés pour continuer à élargir le marché dans son ensemble et à renforcer notre position de leader. »

M. Steven Philip Richman, PDG de TTI, a confié pour sa part : « Notre performance du premier semestre montre que nous nous focalisons sur le renforcement de notre position de chef de file sur le marché au sein de nos groupes d’activités MILWAUKEE et Grand public, tout en délivrant une solide performance financière. Nous restons concentrés sur notre stratégie, qui est d’investir dans de nouveaux produits sans conteste meilleurs et technologiquement plus avancés, ainsi que dans des collaborateurs exceptionnels capables de générer de la croissance. »

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l’extérieur, ainsi que les produits et solutions d’entretien et de nettoyage des sols pour les bricoleurs, le grand public, les professionnels et les utilisateurs industriels, destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l’industrie et des infrastructures. Les fondements de la Société s’appuient sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, des collaborateurs exceptionnels et l’excellence opérationnelle – reflétant une large vision à long terme visant à faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l’innovation des produits a permis à TTI d’être à l’avant-garde de ses secteurs tout en maintenant des normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise strictes. Le portefeuille de puissantes marques de TTI comprend les outils électriques, les accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, VAX, DIRT DEVIL et ORECK.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est l’une des valeurs constitutives de l’indice Hang Seng, de l’indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, de l’indice FTSE RAFITM All-World 3000, de l’indice FTSE4Good Developed et de l’indice MSCI ACWI. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres qu’AEG, OTCQX et RYOBI sont détenues par le Groupe. AEG est une marque déposée d’AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. OTCQX est une marque déposée de OTC Markets Group Inc. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

