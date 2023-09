Teck Resources Limited est une société minière canadienne qui opère dans les secteurs du cuivre, du zinc, du charbon sidérurgique et de l'énergie. Les opérations et projets de la société comprennent Antamina, Cardinal River, Carmen de Andacollo, Elkview, Fording River, Fording River Extension, Fort Hills, Galore Creek Project, Greenhills, Highland Valley Copper, HVC 2040, Line Creek, NewRange Copper Nickel, NuevaUnion, Quebrada Blanca, Quebrada Blanca Phase II, Quintette Project, Red Dog, Sullivan Mine et Trail Operations. La mine Antamina est une grande mine de cuivre et de zinc située dans la cordillère des Andes au Pérou. La mine Carmen de Andacollo est située dans la région de Coquimbo, au centre du Chili. Le projet d'extension de Fording River est situé à côté et au sud des opérations existantes de Teck à Fording River. Le projet Galore Creek est situé sur le territoire des Tahltan dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Stewart.

Secteur Sociétés minières intégrées