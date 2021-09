La société canadienne Teck réduit ses prévisions de production de zinc raffiné en raison de l'impact des incendies de forêt

Le mineur canadien Teck Resources Ltd a réduit mardi ses prévisions de production annuelle de zinc raffiné, invoquant l'impact sur ses activités des feux de forêt en Colombie-Britannique.

La société prévoit que la production de zinc raffiné pour 2021 se situera dans une fourchette de 285 000 à 290 000 tonnes, contre une estimation précédente de 290 000 à 300 000 tonnes. https://refini.tv/3nN5u3M

Les opérations de Teck à Trail, situées en Colombie-Britannique, ont été temporairement fermées en août pendant une dizaine de jours en raison de la mauvaise qualité de l'air ambiant résultant des feux de forêt. Il contient l'un des plus grands complexes entièrement intégrés de fusion et de raffinage de zinc et de plomb au monde, selon le site Web de la société.

Le mineur a également réduit ses prévisions de ventes de zinc contenu au troisième trimestre pour ses opérations Red Dog dans le nord-ouest de l'Alaska à 145 000 tonnes à 155 000 tonnes, contre 180 000 tonnes à 200 000 tonnes prévues précédemment.

Cette dernière réduction des prévisions de production intervient quelques mois après que Teck ait réduit en juillet ses perspectives de production de charbon sidérurgique de 1,9 % à mi-parcours en raison des incendies de forêt. (Reportage d'Aakriti Bhalla à Bengaluru ; montage d'Uttaresh.V)