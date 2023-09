Le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte baisse en un an jeudi, la position optimiste de la Réserve fédérale américaine ayant renforcé les inquiétudes des investisseurs qui craignent que l'augmentation des coûts d'emprunt ne fasse dérailler la croissance économique.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 423,07 points, soit 2,1 %, à 19 791,62, son niveau de clôture le plus bas depuis le 24 août et sa plus forte baisse depuis septembre 2022.

Wall Street a également enregistré des baisses importantes, un jour après que les projections de la Fed aient montré une autre hausse possible des taux cette année ainsi que des taux nettement plus serrés jusqu'en 2024 que prévu précédemment.

"Les rendements semblent s'envoler, ce qui signifie que les gens s'inquiètent toujours des futures hausses de taux", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management. "L'inflation n'est pas encore maîtrisée et je pense que le marché s'inquiète de la situation financière des consommateurs.

Le rendement canadien à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, à 3,98 %. Les données de mardi ont montré que l'inflation canadienne a augmenté plus que prévu pour atteindre 4 % en août.

La baisse de la productivité enregistrée par le Canada au cours des trois dernières années devrait rendre plus difficile la maîtrise de l'inflation par la Banque du Canada, ce qui laisse présager de nouvelles hausses des taux d'intérêt alors même que l'économie ralentit.

Les dix principaux secteurs du marché de Toronto ont tous perdu du terrain, y compris une baisse de 2,4 % pour les matériaux, qui comprennent les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, en raison de la chute des prix du cuivre et de l'or.

Les actions de Teck Resources Ltd ont été parmi les plus fortes baisses, avec un recul de 4,4 %. La société indienne JSW Steel Ltd ralentit le processus d'achat d'une participation dans l'unité de charbon sidérurgique de Teck, a déclaré une source proche des discussions, premier signe qu'une querelle diplomatique affecte les relations commerciales.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,5 %, celui de la technologie a perdu 3,4 % et les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 1,8 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)