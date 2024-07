Le principal indice boursier canadien a enregistré une forte baisse vendredi, mettant fin à la hausse de cette semaine, les craintes que le pays entre en récession ayant éclipsé les données peu encourageantes sur l'emploi aux États-Unis et au Canada qui ont progressé et renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,77 %, à 22 072,21 points, et a clôturé presque au même niveau qu'il y a un mois.

L'indice avait atteint un sommet de près de cinq semaines jeudi, sous l'impulsion des sociétés de ressources naturelles, soit à peu près le même panier d'actions qui a entraîné l'indice à la baisse au cours de la journée.

"Le marché pourrait interpréter que les chances d'une récession sont plus élevées ici au Canada et que les chances d'un atterrissage en douceur sont plus faibles", a déclaré Josh Sheluk, directeur des investissements chez Verecan Capital Management.

Habituellement, les entreprises du secteur des ressources - mines et matériaux - réagissent positivement aux paris de réduction des taux, qui ont gagné du terrain après que les données américaines ont montré que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi, à savoir 4,1 %.

Les marchés évaluent à 75,2 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre.

Les données ont également coïncidé avec le rapport de l'enquête sur la main-d'œuvre canadienne qui a indiqué que le taux de chômage dans le pays a bondi à 6,4 %, son plus haut niveau depuis 29 mois.

"Une économie plus faible signifie généralement un environnement plus faible pour les entreprises plus cycliques... c'est la réaction que vous observez dans les entreprises d'exploration des ressources et les entreprises basées sur les matières premières", a déclaré Sheluk, à propos du revirement des actions des entreprises basées sur les matières premières.

Alors que les données canadiennes ont incité les marchés à parier davantage sur une réduction de 25 points de base de la Banque du Canada en juillet, qui passerait de 40 % à 60 %, les économistes ont averti qu'une augmentation constante du nombre de chômeurs pourrait faire craindre une récession.

"Une détérioration soutenue n'est généralement observée qu'en période de récession", a écrit Doug Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets, dans une note, soulignant l'augmentation de 1,4 point de pourcentage du taux de chômage au Canada depuis janvier de l'année dernière.

La faiblesse du marché de l'emploi américain a dopé les indices Nasdaq et S&P 500, à forte composante technologique, la plupart des valeurs à forte capitalisation ayant atteint des sommets historiques au cours de la journée.

Au nord de la frontière, ce sont les actions des sociétés canadiennes actives dans l'extraction de l'or qui ont tenté de soutenir l'indice composite, les actions d'OceanaGold Corp, de Calibre Mining Corp et d'Equinox Gold Corp ayant toutes progressé de plus de 5 %.

Ces actions ont été largement stimulées par la hausse du prix de l'or, qui a prolongé ses gains vendredi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus d'un mois.

Le rendement de l'obligation canadienne de référence à 10 ans a baissé de plus de 10 points de base pour atteindre 3,5 %, reflétant les baisses de son homologue américain.

Dans le secteur des entreprises, les actions de Teck Resources ont augmenté de près d'un pour cent après que le gouvernement canadien a approuvé le rachat par le mineur suisse Glencore de son unité de production de charbon sidérurgique, pour un montant de 6,93 milliards de dollars, sous réserve de conditions strictes visant à préserver les emplois. (Reportage de Promit Mukherjee à Ottawa et de Nikhil Sharma à Bengaluru ; rédaction de Shreya Biswas et Alistair Bell)