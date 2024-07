Les actions des sociétés canadiennes qui exploitent des minéraux essentiels tels que le cuivre et l'uranium ont chuté à la Bourse de Toronto (TSX) lundi, les investisseurs évaluant l'impact potentiel de l'annonce faite la semaine dernière par le Canada de restreindre les fusions et acquisitions importantes dans le domaine des minéraux essentiels.

Jeudi dernier, le ministre de l'industrie, François-Philippe Champagne, a autorisé le rachat de l'unité charbon de Teck Resources par la société Glencore, cotée à Londres, sous des conditions strictes, après avoir pris en compte "l'avantage net" de l'opération. Il a toutefois ajouté que le Canada n'autoriserait les grandes fusions et acquisitions dans le secteur que dans les "circonstances les plus exceptionnelles".

Six sociétés minières importantes figuraient parmi les principaux perdants à l'ouverture de la Bourse de Toronto. Les mineurs de cuivre, dont Capstone Copper Hudbay Minerals, Teck Resources, First Quantum Minerals et Ivanhoe Mines, ont tous perdu plus de 3 % vers 13 heures (heure de l'Est), tandis que le mineur d'uranium Cameco Corp a baissé de 2,13 %.

"Cette politique actualisée réduit considérablement les possibilités de fusion et d'acquisition et limite potentiellement les options de financement pour les sociétés minières canadiennes. Par conséquent, nous prévoyons maintenant que la plupart des sociétés minières canadiennes se négocieront à des multiples d'évaluation inférieurs à ceux de leurs homologues mondiaux", indique une note d'analyste dirigée par Orest Wowkodaw, analyste à la Banque Scotia.

M. Champagne a déclaré que le ministère placerait la barre très haut pour l'approbation des futures transactions impliquant de grandes entreprises canadiennes dans le secteur des minéraux critiques, reflétant ainsi l'importance stratégique des minéraux critiques et la nécessité pour le Canada de protéger ses intérêts.

Le Canada a identifié 31 minéraux, dont le cuivre, l'uranium, le lithium et le nickel, qu'il considère comme essentiels en raison de leur utilisation stratégique dans les technologies modernes et dans la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, par exemple dans les batteries des véhicules électriques.

"La porte n'a pas été fermée, mais elle s'est encore rétrécie en ce qui concerne les investissements dans les minéraux essentiels", a déclaré Calvin Goldman, ancien directeur du Bureau de la concurrence du Canada, qui dirige aujourd'hui un cabinet indépendant chargé de conseiller les clients en matière d'investissements à l'étranger. "Les milieux d'affaires doivent donc se préparer, car ils doivent désormais satisfaire à des critères de plus en plus stricts et silencieux", a ajouté M. Goldman.

En vertu de la loi sur l'investissement au Canada, le gouvernement peut rejeter une proposition d'acquisition ou tout investissement étranger entrant s'il estime que l'opération représente une menace pour la sécurité nationale ou si elle ne satisfait pas aux critères d'apport d'un "avantage net" aux Canadiens.

Au cours des deux dernières années, le Canada a demandé à des investisseurs chinois de se désengager de sociétés minières canadiennes essentielles après un examen de la sécurité nationale, ce qui indique que les investissements de certains pays comme la Chine feront l'objet d'un examen plus rigoureux.

Certains des plus gros investisseurs dans les grandes entreprises canadiennes du secteur du cuivre sont chinois. Teck Resources compte la China Investment Corp parmi ses principaux actionnaires. Le premier actionnaire de First Quantum est l'entreprise publique chinoise Jianxi Copper et Ivanhoe Mines a pour principal actionnaire le CITC Metal Group, dont le siège est à Hong Kong.