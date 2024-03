Le minier de cuivre et de zinc Teck Resources envisage de construire une usine de recyclage de batteries lithium-ion en Colombie-Britannique, a déclaré mardi le PDG Jonathan Price.

Si elle est construite, l'usine de recyclage de Teck, basée à Vancouver, serait la plus grande usine de recyclage sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et aurait la capacité de recycler l'équivalent de 35 000 tonnes métriques par an de matériaux de batteries chaque année, a déclaré M. Price lors du SAFE Critical Minerals Summit à Washington, D.C.

Il a refusé d'estimer le coût potentiel de l'installation, mais a indiqué que celle-ci traiterait les batteries d'environ 140 000 véhicules électriques chaque année.

"Nous avons une grande opportunité de jouer un rôle plus important dans l'économie circulaire", a déclaré M. Price lors de la conférence, un rassemblement de décideurs, de cadres, d'investisseurs et d'hommes politiques pour discuter de l'approvisionnement en minéraux critiques pour la transition énergétique.

Les sociétés minières considèrent de plus en plus le secteur du recyclage comme un domaine de croissance potentiel, d'autant plus que les consommateurs et les organismes de réglementation plaident de plus en plus en faveur de l'économie circulaire, dans laquelle les matériaux et les minéraux sont recyclés et réutilisés dans un circuit de fabrication continu.

Par exemple, Albemarle, la plus grande société minière du monde, a annoncé son intention d'intégrer le recyclage dans son projet de centre de traitement nord-américain. Glencore, le géant du commerce des métaux et de l'exploitation minière, est l'un des principaux investisseurs de Li-Cycle Holdings, une entreprise de recyclage de batteries de l'Ontario. (Reportage d'Ernest Scheyder ; rédaction de Marguerita Choy)