Bourses dans le rouge ; mauvais départ pour le pétrole

(Alliance News) - Les actions européennes se sont négociées dans le rouge lundi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant une semaine chargée en rapports d'entreprises et en réunions de banques centrales, marquée par les hausses de taux attendues de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

Sur le front des données, le taux d'inflation de l'Espagne a augmenté en janvier après avoir atteint son plus bas niveau depuis 13 mois en décembre. Les salles de marché attendent également une série de données européennes qui pourraient influencer les perspectives, notamment le PIB allemand et le sentiment économique de la zone euro.

Ainsi, le FTSE Mib a négocié dans le rouge de 0,4 pour cent à 26 339,14.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,5 pour cent, tandis que le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,7 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en baisse de 0,4 pour cent à 43 277,02, la petite capitalisation cède 0,3 pour cent à 29 602,23, et la croissance italienne cède 0,3 pour cent à 9 616,91.

Sur la liste principale de Piazza Affari, le secteur pétrolier a mal démarré, avec Tenaris qui a cédé 2,3 % à 16,09 euros par action.

Eni - en baisse de 0,7% - et TotalEnergies ont achevé le transfert à QatarEnergy d'une participation de 30% dans les blocs d'exploration 4 et 9, au large de la côte libanaise. L'accord de transfert a été signé dimanche à Beyrouth, en présence du Premier ministre libanais, Najib Mikati, du ministre libanais de l'Énergie et de l'Eau, Walid Fayad, du président-directeur général de QatarEnergy et ministre d'État aux Affaires énergétiques du Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, du PDG d'Eni, Claudio Descalzi, et du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

La Deutsche Bank a relevé son prix cible sur STMicroelectronics à 52,00 euros contre 45,00 euros. L'action a ouvert en baisse de 0,5 pour cent.

Du côté haussier, A2A - en hausse de 0,2 % - a annoncé qu'elle avait placé avec succès une nouvelle "obligation verte" de 500 millions d'euros avec une échéance de 11 ans. L'émission a suscité beaucoup d'intérêt, recevant des ordres pour environ 2,2 milliards d'EUR, soit environ quatre fois le montant offert.

Sur le MidCap, Safilo Group s'est négocié en bas de l'échelle, abandonnant 5,7 % après une perte de 8,7 % vendredi soir.

Barclays a augmenté son prix cible sur Credito Emiliano à EUR8.50 de EUR7.10. L'action a ouvert la négociation dans le rouge de 0,7 pour cent.

Brunello Cucinelli, en revanche, est en baisse de 1,5 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle avait acheté 15 883 de ses propres actions ordinaires entre le 23 et le 26 janvier 2023. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 73,4120 EUR pour une valeur totale d'environ 1,2 million d'EUR.

Sur le SmallCap, Netweek a progressé de 5,4 pour cent à EUR0,0430.

PLC a également progressé de 4,8 % à 1,52 euro par action après un gain de 1,4 % lors de la session précédente.

Caleffi - en baisse de 0,9% - a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait décidé d'acheter à Giuliana Caleffi Srl les 30% restants du capital social de sa filiale Mirabello Carrara Spa, une société spécialisée dans la production, l'achat et la vente de textiles pour la maison sous ses propres marques et sous licence de marques de mode réputées, et de signer le contrat de vente et d'achat correspondant. La transaction prévoit le transfert de 30% du capital social de Mirabello de Giuliana Caleffi à Caleffi pour un montant de 1,5 million d'euros, dont 897 340 euros en espèces et 635 000 euros en actions ordinaires Caleffi au prix de 1,27 euro par action, immédiatement payable et donc pour un total de 500 000 actions ordinaires.

Parmi les PME, Askoll Eva a progressé de 2,0 pour cent avec un prix de 0,72 EUR, après la clôture plate de vendredi.

Le groupe Casta Diva a indiqué lundi que le conseil d'administration a examiné le chiffre d'affaires consolidé préliminaire pour l'année 2022, non encore audité, qui a clôturé à 82 millions d'euros, en hausse de 175 % par rapport aux 29,7 millions d'euros de 2021.

Tecma Solutions - qui ne pratique toujours pas de prix - a annoncé qu'elle avait signé un accord de prêt de 2,5 millions d'euros avec Intesa Sanpaolo Spa, avec une durée de six ans et une période de grâce initiale de 18 mois.

A New York, vendredi soir, le Dow a clôturé dans le vert de 0,1%, le Nasdaq en hausse de 1,0% et le S&P 500 dans le vert de 0,3%.

Parmi les marchés asiatiques, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 pour cent, le Hang Seng était dans le rouge de 2,7 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0883 contre USD1.0857 à la clôture vendredi. La livre, quant à elle, valait 1,2377 USD contre 1,2374 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,02 USD le baril, contre 86,78 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 922,08 USD l'once, contre 1 931,10 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1000 CET c'est le tour de la balance commerciale hors UE pour l'Italie.

Au même moment arrive le PIB de l'Allemagne, tandis qu'à 1100 CET c'est le tour de l'indice des prix à la production de l'Italie.

Toujours à 1100 CET, c'est le tour de l'enquête de conjoncture de la zone euro, de la confiance des consommateurs, des attentes d'inflation des consommateurs et du sentiment pour les secteurs des services et de l'industrie.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Clabo, Fervi, Rocket Sharing Company et UniCredit sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.