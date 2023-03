Tecma Solutions clôture l'exercice 2022 sur une perte ; la valeur de production augmente

(Alliance News) - Tecma Solutions Spa a annoncé lundi avoir approuvé ses principaux résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ayant déclaré une valeur de production de 14,2 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente et en hausse de 8,0% par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires s'élève à 10,6 millions d'euros, en hausse de 6,0 % par rapport à 2021, en raison des résultats positifs de la commercialisation des produits du groupe.

L'Ebitda est négatif à 2,3 millions d'euros, en baisse par rapport aux 2,3 millions d'euros enregistrés en 2021, principalement en raison des investissements et des coûts liés au lancement de nouveaux outils numériques, aux activités d'internationalisation et à l'activation de nouveaux canaux.

L'EBIT a été une perte de 7,0 millions d'euros par rapport à la valeur négative de 360 000 euros au 31 décembre 2021.

La perte s'est élevée à 7,8 millions d'euros, contre une perte de 430 000 euros au 31 décembre 2021.

La position financière nette est négative de 1,9 million d'euros, contre 5,2 millions d'euros au 30 juin 2022 et 2,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne l'avenir, la note de la société indique que "Tecma a entamé, à partir de la fin de 2022, une redéfinition de son modèle d'entreprise avec l'objectif de converger progressivement vers un modèle d'entreprise capable de générer une base de revenus récurrents liés aux licences de logiciels et aux services d'abonnement. Les signaux provenant du marché ont jusqu'à présent été positifs. Les investissements en recherche et développement viseront à la fois à améliorer le portefeuille de produits actuel par des évolutions des produits existants, et à développer de nouvelles solutions numériques capables d'assurer une intégration numérique croissante de l'ensemble de la chaîne de valeur du marché immobilier, et d'optimiser la modulation des produits vers une approche SaaS.

Tecma Solutions est stable à 7,00 euros par action.

