Técnicas Reunidas, S.A. : Reprise de la tendance de fond

Données financières EUR USD CA 2021 3 752 M 4 504 M - Résultat net 2021 55,9 M 67,1 M - Tréso. nette 2021 170 M 205 M - PER 2021 12,6x Rendement 2021 2,08% Capitalisation 650 M 783 M - VE / CA 2021 0,13x VE / CA 2022 0,09x Nbr Employés 9 386 Flottant 58,9% Prochain événement sur TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. 07/05/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 14,60 € Dernier Cours de Cloture 12,10 € Ecart / Objectif Haut 43,0% Ecart / Objectif Moyen 20,6% Ecart / Objectif Bas -4,96% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Eduardo González de Heredia San Miguel Chief Financial Officer Juan Lladó Arburúa Executive Chairman Felipe Revenga López Chief Operating Officer Fernando de Asúa Álvarez Second Vice Chairman Francisco Javier Gómez-Navarro Navarrete Independent Non-Executive Director