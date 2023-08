Técnicas Reunidas, S.A. est spécialisé dans les prestations d'ingénierie et de construction destinées essentiellement aux industries pétrolière et gazière. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - industries pétrolière et gazière (90,9% ; n° 1 espagnol) : conception, construction et mise en place d'installations de forage, de traitement, de raffinage, de re-gazéification, de transport, de production pétrochimique, etc. ; - industrie de l'énergie (7%) : développement, construction et maintenance des centrales électriques (thermiques, nucléaires, solaires, etc.) ; - autres (2,1%) : conception et réalisation d'infrastructures (aéroports, routes, ports), d'unités de traitement des eaux usées, de gestion des déchets, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (2,5%), Europe (2,2%), Moyen Orient (82,5%), Asie (5,8%), Amérique (5,7%) et Pays méditerranéens (1,3%).

Secteur Construction et ingénierie