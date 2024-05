Tecnicas Reunidas SA est une société espagnole spécialisée dans l'ingénierie et la construction d'installations industrielles. Ses activités sont structurées en trois domaines : Pétrole et gaz, Énergie et infrastructures et Industries. Le secteur Pétrole et gaz fournit des services d'ingénierie pour la construction d'unités de raffinage, d'usines pétrochimiques et de gaz naturel, ainsi que d'oléoducs et de gazoducs. Le secteur Énergie comprend la conception et la construction d'installations de production d'énergie à partir de combustibles fossiles, d'énergie nucléaire, d'énergie hydroélectrique, d'énergie solaire et d'énergie issue de la biomasse. Le secteur Infrastructures et industries est spécialisé dans la construction et l'ingénierie d'aéroports, de stations d'épuration, de décharges contrôlées et d'installations d'incinération de déchets, entre autres. En outre, l'entreprise offre des services techniques et de gestion dans les domaines de l'ingénierie et de la construction d'installations industrielles. L'entreprise est une société mère du groupe Tecnicas Reunidas, qui opère dans le monde entier par l'intermédiaire de nombreuses filiales et sociétés associées.

Secteur Construction et ingénierie