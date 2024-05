Tecnoglass Inc. (Tecnoglass) est une société holding. La société est un fabricant de verre architectural et de fenêtres pour les industries de la construction résidentielle et commerciale de l'hémisphère occidental. Elle fabrique une gamme de produits en verre installés principalement dans des bâtiments commerciaux et résidentiels, notamment du verre trempé de sécurité, du verre double thermo-acoustique et du verre feuilleté. Ses produits sont installés dans des hôtels, des immeubles résidentiels, des centres commerciaux et d'entreprise, des universités, des aéroports et des hôpitaux dans une gamme d'applications, telles que les façades flottantes, les fenêtres, les portes, les rampes, les séparations spatiales d'intérieur et de salle de bain. Tecnoglass fabrique également des produits en aluminium, tels que des profilés, des tiges, des barres, des plaques et d'autres éléments de quincaillerie utilisés dans la fabrication de fenêtres. Elle conçoit, fabrique, commercialise et installe des systèmes architecturaux pour les constructions de grande, moyenne et faible hauteur, des portes et fenêtres en verre et en aluminium, des séparations et des intérieurs de bureaux, des façades flottantes et des vitrines commerciales.

Secteur Fournitures de construction et installation