TECO 2030 achève la production du premier bloc de piles à combustible à Narvik

NARVIK, Norvège, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) achève la production manuelle du premier bloc de piles à combustible à Narvik. Le bloc de piles à combustible TECO 2030 est un bloc de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) de 100 kW spécialement conçu pour les applications électriques marines, à usage intensif, stationnaires ou mobiles.



Stack0001Narvik : le tout premier bloc de piles à combustible TECO 2030 construit à Narvik.

« Nous effectuons à présent une transition vers la production commerciale des premiers blocs de piles à combustible dans notre propre usine de Narvik. Il s'agit d'une étape importante et je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour ce que l'équipe a accompli aux côtés de nos partenaires de choix. Aujourd'hui, nous pouvons proposer la première technologie de pile à combustible PEM marine et à usage intensif développée de manière ascendante », déclare Tore Enger, PDG du groupe, en charge du projet TECO 2030. « Cela nous rapproche un peu plus encore de l'objectif visant à permettre des activités plus propres dans les industries à forte intensité énergétique telles que le transport maritime et les applications mobiles et fixes à usage intensif avec une solution plug and play évolutive de 400 kW et plus. »

Parmi les premiers blocs de piles à combustible TECO 2030 en cours de déploiement figure un conteneur HydroPilot de 800 kW d'Implenia Norway qui sera opérationnel fin 2023. Une application de pile à combustible stationnaire terrestre destinée à fournir une puissance de sortie renouvelable apportera la démonstration d'un générateur d'énergie à zéro émission sur un chantier de construction. Le conteneur HydroPilot est financé par la société de financement publique norvégienne ENOVA SF avec un fonds d’environ 1,5 million d'euros.

Piles à combustible TECO 2030 : à gauche, une illustration du conteneur HydroPilot d'Implenia, et à droite, le projet HyEkoTank pour Tarbit Shipping et Shell.

Après la production du conteneur d'Implenia, l'équipe de TECO 2030 basée à Narvik commencera la production des blocs de piles à combustible pour le projet HyEkoTank, financé par l'UE dans le cadre du programme Horizon Europe. HyEkoTank fera ainsi la démonstration du premier et du plus grand système de pile à combustible marine de 2,4 MW au monde pour une installation de rénovation à bord d'un navire-citerne appartenant à Tarbit Shipping AB et naviguant sous contrat vers une filiale de Shell plc.



Coupure du ruban : Rune Karlsen (à droite), directeur général du centre d'innovation TECO 2030, coupant le ruban avec Ingrid Martenson Bortne (à gauche) d'Innovation Norway lors de la cérémonie d'ouverture de la giga-usine. Photo : Øyvind Paulsen, Hydrogen24.no.

Les blocs de piles à combustible de 100 kW, qui sont actuellement produites au centre d'innovation TECO 2030 à Narvik, sont conçus à l’aide de technologies de pile à combustible de pointe, optimisées afin d’obtenir une efficacité et une durabilité importantes. Les systèmes de pile à combustible de TECO 2030 peuvent être facilement adaptés et personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de nombreuses applications lourdes en termes d'alimentation électrique. Cette flexibilité permet d’obtenir une intégration parfaite dans un portefeuille diversifié d'applications, allant des secteurs des activités maritimes et des transports aux industries.

TECO 2030 construit la première giga-usine d'Europe pour la production de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production allant jusqu'à 120 MW de piles à combustible en 2024, 400 MW en 2025, et 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 s'engage à poursuivre sa mission consistant à atteindre l’objectif de neutralité carbone en éliminant et en réduisant les émissions nocives dans plusieurs industries très polluantes.

Contact :

Tore Enger, PDG du groupe, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

À propos de TECO 2030 :

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO 2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.teco2030.no.

