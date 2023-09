LYSAKER, Norvège, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) et Pherousa Green Shipping AS (PGS) signent un accord sur la livraison d'un ensemble écologique comportant jusqu'à six vraquiers Ultramax modernes et non polluants, chacun pesant environ 63 000 tonnes de port en lourd. Chaque navire sera équipé de 12 mégawatts (MW) de piles à combustible TECO 2030 pour la propulsion principale à bord.



Le programme TECO 2030 couvre un ensemble écologique d'une valeur d'environ 23 millions d'euros par navire. La livraison pour TECO 2030 comprend un système complet de piles à combustible montées sur patins, ainsi que des équipements d'alimentation et d'automatisation, et devrait commencer à être expédiée au chantier naval au début de l'année 2026, avec une livraison prévue mi-2026. Le système de pile à combustible sera mis en production dans notre centre d'innovation de Narvik, en Norvège, fin 2024.





Ultramax de Pherousa Green Shipping, 63 000 tonnes de port en lourd. Conception Deltamarin

Un système de piles à combustible de 12 MW sera utilisé pour la propulsion complète à bord de chacun des six navires, ce qui permettra des opérations sans aucune émission. Chaque navire pèsera environ 63 000 tonnes de port en lourd et la livraison du premier navire est prévue pour le premier trimestre 2027.

Le système de piles à combustible TECO 2030 sera installé avec un dispositif de conversion de l'ammoniac en hydrogène fourni par Pherousa Green Technologies AS (PGT). Le soutage de l'ammoniac et le craquage de l'hydrogène à bord du navire résoudront les problèmes actuels de stockage et d'infrastructure de l'hydrogène en tant que carburant, ouvrant ainsi la voie à un transport maritime en haute mer sans émissions.

Le choix de piles à hydrogène associées à un dispositif de craquage de l'ammoniac permet aux armateurs de commencer avec de l'ammoniac et de passer à l'hydrogène quand ils le souhaitent, ce qui minimise les risques d'investissement. Cette approche permet non seulement de positionner l'ammoniac comme un vecteur d'hydrogène viable, mais aussi de favoriser son commerce économique en tant que carburant privilégié pour le transport maritime, complétant son rôle traditionnel dans le secteur des produits chimiques et des engrais.

L'accord de livraison total est subordonné au financement de la construction des nouveaux navires par PGS et à la conclusion d'un contrat définitif, comprenant des négociations sur les prix de clôture, conformément aux normes du secteur.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec TECO 2030 et d'intégrer sa solution de piles à combustible à notre propre technologie de craquage, ce qui permettra aux nouvelles constructions de Pherousa d'être les premiers navires de haute mer fonctionnant entièrement à l'électricité à entrer en activité », a déclaré Hans Bredrup, Président du groupe Pherousa. Il a également ajouté : « L'association des technologies proposées par TECO 2030 et Pherousa ne réduit pas seulement la consommation d'ammoniac par rapport aux moteurs à combustion interne alimentés à l'ammoniac actuellement en cours de développement, elle évite également de brûler de l'ammoniac avec des combustibles pilotes à base de carbone. Véritablement sans émissions par choix délibéré ».

« Nous sommes fiers de signer un accord de livraison ferme de six navires avec Pherousa Green Shipping, un jeune armateur tourné vers l'avenir qui souhaite développer le transport maritime en haute mer sans émissions. Pherousa est une entreprise motivée, dont la vision claire est de prouver que l'hydrogène et l'ammoniac peuvent être utilisés pour alimenter les navires de haute mer de demain », a déclaré avec enthousiasme Tore Enger, PDG du groupe TECO 2030.

Contact TECO 2030 :

Tore Enger, PDG du Groupe, +47 92083800, tore.enger@teco2030.no

À propos de TECO 2030 :

TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production de 400 MW de piles à combustible en 2025 et de 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.teco2030.no .

Contact Pherousa Green Shipping AS :

Hans Bredrup, Président, +47 90951129 / +56998873036, hans@pherousa.no

À propos de Pherousa Green Shipping AS :

Pherousa Green Shipping AS, société créée en 2023 dont le siège se trouve à Oslo, a lancé une commande comportant jusqu'à six vraquiers Ultramax modernes et non polluants. Ces navires sont conçus par Deltamarin en Finlande et leur équipage sera fourni et géré par OSM Thome Ship Management. La conception initiale du navire est dérivée d'un modèle Deltamarin Ultramax existant, mais elle a été modifiée pour inclure la technologie de craquage de l'ammoniac développée par Pherousa Green Technologies AS (PGT). Cette technologie utilise l'ammoniac comme vecteur d'hydrogène, ce qui permet une véritable propulsion sans émissions.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3117cb4-0aec-463a-9be4-a81ecae525d5