Tecom Group PJSC est une entité basée aux Émirats arabes unis qui se consacre principalement à la location commerciale, à la gestion de sites, aux services aux entreprises et aux gouvernements. La société est organisée en quatre segments : location commerciale, location industrielle, location de terrains, services et autres. Le segment de la location commerciale comprend des propriétés construites pour la location et des propriétés construites pour la location. Le segment de la location industrielle comprend des entrepôts et des logements pour le personnel (logements destinés aux entreprises pour loger leurs employés). Le segment de la location de terrains représente les terrains disponibles dans les quartiers d'affaires qui disposent déjà ou devraient disposer de l'infrastructure nécessaire (comme les routes, l'eau, l'électricité et les égouts) pour louer le terrain. Le segment des services comprend les honoraires provenant des services, y compris ceux générés par les services de gestion des sites, la gestion des biens immobiliers et les contrats de location. Les autres secteurs comprennent les activités qui, individuellement, ne répondent pas aux critères d'un secteur à présenter.

Secteur Développement et opérations immobilières