Tecsys Inc. est une société canadienne qui se consacre au développement, à la commercialisation et à la vente de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'entreprise pour la distribution, l'entreposage, la logistique du transport, les points d'utilisation et la gestion des commandes. La société fournit également des services connexes de consultation, de formation et de soutien. Elle opère dans un seul secteur, qui est engagé dans le développement et la commercialisation de logiciels de distribution à l'échelle de l'entreprise et de services connexes. Ses solutions de chaîne d'approvisionnement comprennent Elite enterprise, Elite healthcare, Omni retail, et Streamline. Ses solutions de chaîne d'approvisionnement comprennent la gestion des entrepôts et du transport, et la gestion des commandes. Elle propose une gamme de services comprenant des services d'assistance, l'amélioration des systèmes, des services en nuage, des services de conseil, des abonnements à des logiciels en tant que service, des services de maintenance et d'assistance, des services professionnels (y compris des services de conseil et de formation fournis aux clients ainsi que des dépenses remboursables), des licences et du matériel.

Secteur Logiciels