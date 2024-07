Satisfaction des clients

La satisfaction de nos clients et notre succès global ont été constants. Alors que nous construisons notre réseau de clients à travers les industries et les zones géographiques, et que nous intensifions notre engagement avec ceux qui utilisent déjà la plateforme Tecsys, nous réitérons notre engagement à fournir un produit logiciel intuitif et fiable qui garantit que le bon inventaire se trouve au bon endroit et au bon moment.

Mais cela va plus loin. Nous comprenons l'importance de donner à nos clients les moyens de faire plus grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, à des économies de coûts, et à des niveaux de services améliorés. C'est pourquoi nous voulons leur donner toutes les chances d'exploiter leur logiciel pour une amélioration continue.

La conférence des utilisateurs de Tecsys est un moyen important d'y parvenir. Cette année, nous avons organisé notre premier événement en présentiel depuis la pandémie, et c'est l'événement qui a attiré le plus grand nombre de participants dans l'histoire de notre entreprise, ce qui montre l'importance de réunir notre équipe, nos clients et nos partenaires. L'événement a favorisé un apprentissage mutuel et a généré une valeur commune grâce au partage d'expériences et de connaissances. Discuter des défis, célébrer les succès et innover pour l'avenir, nous aide à mieux comprendre les marchés que nous servons. Nous encourageons aussi l'adhésion au groupe d'utilisateurs Tecsys, mené par les clients, afin de permettre à ces derniers de renforcer leurs liens et de partager les meilleures pratiques.

La nomination de Vito Calabretta au poste de Chef de la Direction, Expérience Client, au début de l'année fiscale souligne notre engagement en faveur de cette approche centrée sur le client. Nous continuons à structurer notre organisation de services en plaçant la réussite des clients au premier rang de nos priorités, en veillant à améliorer en permanence notre soutien et notre engagement afin de répondre aux attentes des clients et de les dépasser.

Innovation

L'innovation reste au cœur de Tecsys. Le lancement du Tecsys Innovation Lab™ en septembre témoigne de notre volonté de repousser les limites et d'explorer de nouvelles frontières. Cette initiative ne consiste pas seulement à développer une technologie de pointe, mais aussi à créer des solutions qui répondent aux défis du monde réel auxquels nos clients sont confrontés. En encourageant une culture de l'innovation, nous ne nous contentons pas de suivre les tendances de l'industrie, nous ouvrons la voie en développant des solutions qui font une réelle différence pour nos clients.

Nous sommes également ravis des progrès que nous avons réalisés dans notre produit de gestion d'entrepôt, lequel a maintenant des capacités de traçabilité améliorées qui soutiennent la conformité avec la loi américaine sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments (DSCSA). Les distributeurs pharmaceutiques en gros et les 3PL disposent ainsi d'une solution testée sur le marché pour se conformer à la réglementation, au moment où ces organisations de la chaîne d'approvisionnement se réorganisent en vue de l'échéance de mise en œuvre de la DSCSA en novembre 2024.