La perte annuelle de Ted Baker se réduit grâce au retour des modes de vie d'avant COVID

La cible de l'OPA a choisi un prétendant privilégié pour faire avancer son processus de vente après une avalanche de propositions révisées de la part des parties intéressées.

La perte sous-jacente avant impôts de Ted Baker pour les 52 semaines se terminant le 29 janvier s'élève à 38,4 millions de livres (48,34 millions de dollars), contre une perte de 59,2 millions de livres il y a un an, les ventes du premier trimestre de l'année en cours ayant augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente.

Connu pour ses costumes, chemises et robes aux détails excentriques, Ted Baker est au milieu d'un plan de redressement axé sur la réduction des coûts et le renforcement de sa présence en ligne et de sa gamme de produits. Elle compte près de 400 magasins, principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne.

La chaîne de mode a déclaré qu'elle était prudente face à l'inflation galopante, qui oblige les consommateurs à réduire leurs dépenses. Son rival ASOS a prévenu que la crise du coût de la vie nuirait à son second semestre, tandis que Next a fait part de ses inquiétudes quant à une baisse des ventes de vêtements et d'articles ménagers.

" La dynamique (de fortes ventes) s'est poursuivie au cours de la nouvelle année, soutenue par un retour régulier au bureau et aux événements sociaux ", a déclaré Rachel Osborne, directrice générale de Ted Baker.

"Bien que nous restions conscients de ce qui est un environnement macroéconomique difficile, nous sommes bien positionnés pour la croissance", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, Ted Baker a déclaré que ses résultats seraient retardés car elle terminait son audit.

Ted Baker a également déclaré qu'elle avait cessé ses livraisons en gros à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. La Russie, ainsi que l'Ukraine et la Biélorussie, représentaient auparavant moins d'un million de livres de ventes annuelles.

(1 $ = 0,7944 livre)