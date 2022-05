Ted Baker augmente suite à l'annonce de la reprise imminente de Juicy Couture par son propriétaire.

Ted Baker s'est mis en vente en avril, et a déclaré la semaine dernière qu'il avait choisi un prétendant préféré pour faire avancer le processus après une rafale de propositions révisées.

Sky News a rapporté samedi que Authentic Brands a indiqué qu'il était prêt à payer plus de 150 pence par action pour la société. À leur apogée en 2015, les actions de Ted Baker se négociaient à 2 972 pence l'unité.

Ted Baker et Authentic Brands n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Connu pour ses costumes, chemises et robes aux détails excentriques, Ted Baker est en plein plan de redressement et avait rejeté plusieurs offres du groupe de capital-investissement Sycamore avant de lancer le processus de vente.

La semaine dernière, Ted Baker a affiché une perte annuelle plus faible et a indiqué que les ventes seraient robustes dans les mois à venir en raison de la reprise de la demande de vêtements de bureau et de loisirs.

(1 $ = 0,7908 livre)