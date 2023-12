TEGNA Inc. a annoncé que Byron Wilkinson a été nommé président et directeur général de KVUE, la chaîne ABC affiliée à TEGNA qui dessert Austin, au Texas, avec effet immédiat. Il a occupé le poste de directeur général par intérim de KVUE, et précédemment celui de directeur général par intérim du duopole KBMT/KJAC à Beaumont, Texas, qui appartient à TEGNA. Wilkinson sera responsable des opérations de la station sur toutes les plateformes, ainsi que des efforts de sensibilisation de la communauté et de l'obtention de résultats pour les annonceurs.

Vétéran de l'industrie, Wilkinson a une connaissance approfondie de l'évolution du paysage médiatique. Il était dernièrement directeur des ventes de KVUE depuis sept ans. En raison de son succès dans le recrutement et le développement de professionnels et d'équipes de vente multimédia, le Center for Sales Strategy a nommé Wilkinson lauréat du prix "Talent Superhero" pour 2020.

Avant de travailler à KVUE, Wilkinson a été directeur des ventes à KTHV à Little Rock, Arkansas, et directeur des ventes locales à KHOU à Houston, deux stations sœurs de TEGNA. Wilkinson est diplômé de l'université d'État Stephen F. Austin, où il a obtenu une licence en arts. Il est un bénévole actif au sein de la communauté d'Austin avec Mobile Loaves and Fishes, Coats for Kids, et la Chambre de commerce d'Austin, où il a été membre du comité de nomination.