Teijin Limited est un groupe diversifié organisé autour de 5 pôles d'activités : - fabrication et distribution de produits textiles et de vêtements (37,6% du CA) : fibres textiles, polyesters, polymères, etc. ; - production de fibres synthétiques (35,5%) : fibres d'aramide, de carbone et de polyester destinées aux applications industrielles ; - fabrication de produits de soins et de santé (17,8%) : médicaments (destinés au traitement des maladies métaboliques, cardiovasculaires, osseuses, articulaires et respiratoires), et équipements de soin à domicile (matériels d'oxygénothérapie à domicile et ventilateurs à pression positive) ; - vente de produits et de services informatiques (6,9%) ; - autres (2,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (58,6%), Chine (13,1%), Asie (6,9%), Amériques (13,7%) et autres (7,7%).

Secteur Textiles et Cuirs