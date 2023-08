Tejnaksh Healthcare Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans les services de santé et les pharmacies. La société se concentre sur la fourniture de services hospitaliers et de soins de santé à Mumbai et dans d'autres parties du Maharashtra. Les domaines d'activité de la société comprennent les hôpitaux d'urologie, les hôpitaux de néphrologie, les cliniques dentaires, les équipements de soins de santé et la recherche et le développement, les équipements de soins de santé, les instituts de formation super spécialisés, les instituts de formation en laboratoire d'analyse des calculs et autres. Elle fournit des services de santé dans 13 cliniques d'urologie, quatre hôpitaux d'urologie et deux cliniques dentaires surspécialisées.

Secteur Installations et services en soins de santé