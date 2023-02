Guident de Tekcapital s'associe à Novelsat pour les véhicules autonomes

(Alliance News) - Tekcapital PLC a déclaré vendredi que sa société de portefeuille Guident Ltd s'associe à Novelsat Ltd pour développer une solution de surveillance et de contrôle à distance pour les véhicules et appareils autonomes.

Tekcapital est un groupe d'investissement en propriété intellectuelle basé à Londres. Guident, basée en Floride, commercialise de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité, l'efficacité et l'utilité des véhicules autonomes. Novelsat, basé à Ra'anana, en Israël, est un fournisseur de solutions de connectivité de contenu.

Tekcapital a déclaré que la "solution combine les communications spatiales à l'aide de satellites en orbite terrestre basse, et des logiciels intelligents pour assurer une sûreté et une sécurité optimales pour les véhicules et les dispositifs autonomes, en permettant la surveillance et le fonctionnement à distance à tout moment et en tout lieu et en fournissant une couche supplémentaire de surveillance en plus de la 5G et du GPS."

Gary Drutin, directeur général de Novelsat, a déclaré que le partenariat avec Guident apporte le plus haut niveau de sécurité aux systèmes autonomes.

Le président-directeur général de Guident, Harald Braun, a ajouté : "En tirant parti de la connectivité inter-réseaux, nos technologies d'intelligence artificielle "human-in-the-loop" permettront de contrôler à distance, en permanence, les véhicules et appareils autonomes, ce qui permettra de résoudre des situations imprévues et d'offrir une sécurité et une fiabilité inégalées dans diverses applications."

Les actions de Tekcapital étaient stables à 17,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

