L'entreprise détenue par Tekcapital signe un accord de licence mondial et pluriannuel.

(Alliance News) - Tekcapital PLC a annoncé jeudi que la société Innovative Eyewear Inc, détenue en portefeuille, a obtenu une licence pour la marque d'articles de plein air Eddie Bauer pour ses lunettes intelligentes grâce à un accord avec Authentic Brands Group LLC.

Tekcapital est un investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres. Innovative Eyewear est un développeur et un détaillant de lunettes intelligentes conçues pour permettre aux utilisateurs de rester connectés à leur vie numérique. Elle opère sous les marques Lucyd et Nautica.

Tekcapital a déclaré qu'Innovative Eyewear a annoncé que, grâce à un accord avec Authentic Brands, elle a obtenu une licence pour la marque emblématique de plein air Eddie Bauer pour les lunettes intelligentes. La société a décrit le contrat comme un "accord de licence mondial et pluriannuel", sans fournir de détails financiers.

Elle a noté qu'Authentic Brands est une plateforme mondiale de développement de marques, de marketing et de divertissement, basée à New York.

"Authentic connecte des marques fortes avec des partenaires de premier ordre et un réseau mondial d'opérateurs, de distributeurs et de détaillants pour créer une valeur à long terme sur le marché", a ajouté Tekcapital.

Le lancement de la collection de lunettes intelligentes Eddie Bauer est prévu pour 2023.

Le directeur général d'Innovative Eyewear, Harrison Gross, a déclaré : "Notre collection de lunettes intelligentes Eddie Bauer, alimentée par Lucyd, perpétuera l'héritage d'Eddie Bauer, à savoir un artisanat audacieux et magnifique, associé à l'innovation, et s'alignera parfaitement sur les modes de vie aventureux d'aujourd'hui. Nous pensons que les amateurs de plein air recherchent des lunettes de marque qui protègent à la fois leur vision et leur permettent de rester connectés à leur vie numérique dans un format mains libres et à oreilles ouvertes."

