La société du portefeuille de Tekcapital, MicroSalt, conclut un accord de distribution de sel aux États-Unis.

(Alliance News) - Tekcapital PLC a déclaré lundi que sa société de portefeuille MicroSalt a conclu un accord avec US Salt LLC pour la distribution et la livraison des solutions à faible teneur en sodium de MicroSalt.

La société d'investissement en propriété intellectuelle basée à Londres a déclaré que ce partenariat devrait renforcer les positions respectives de chaque société sur le marché en tant que leader de la réduction du sodium.

Ceci en élargissant la base de clients de MicroSalt et les offres de produits pour US Salt, avec des alternatives saines et à teneur réduite en sodium.

"Nous sommes fiers de travailler avec US Salt dans ses efforts pour proposer des solutions à faible teneur en sodium à sa clientèle. US Salt, en tant que leader de la distribution de sel, propose une teneur en sodium plus faible en tant qu'option active dans sa liste d'ingrédients", a déclaré Rick Guiney, directeur général de MicroSalt.

"L'apport excessif en sodium est l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, et nous pensons que des partenariats comme celui-ci sont un excellent moyen d'étendre nos efforts pour relever le défi de la réduction du sodium."

Bob Jordan, vice-président des ventes et du marketing de US Salt, ajoute : "US Salt se réjouit de travailler avec MicroSalt pour nous aider dans nos initiatives de réduction du sodium. Le sodium est une préoccupation mondiale dans l'industrie alimentaire, et nous pensons que Rick et son équipe sont les leaders de l'industrie qui peuvent aider à propulser notre croissance future."

Tekcapital a également annoncé lundi de nouvelles fonctionnalités pour son application audio sociale Vyrb via la société de portefeuille Innovative Eyewear, notamment une nouvelle fonctionnalité "On Air" qui permet aux utilisateurs de créer des salons de discussion audio en temps réel.

Elle estime que cette fonctionnalité sera un outil utile pour les créateurs de contenu audio et le travail collaboratif.

En plus de la fonction "On Air", la dernière version de Vyrb comprend une fonction de téléchargement audio qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers audio créés en dehors de Vyrb dans l'application, d'y ajouter des effets sonores et de les partager sur leur profil.

Les actions de Tekcapital étaient en hausse de 6,9% à 21,65 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

