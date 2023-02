Tekcapital dit que Guident collabore avec Auve sur les véhicules autonomes

(Alliance News) - Tekcapital PLC a déclaré vendredi que sa filiale à part entière Guident Ltd a signé une lettre d'intention avec Auve Tech OU pour fournir des services de surveillance et de contrôle à distance, ou RMCC, pour les véhicules autonomes d'Auve.

Auve Tech est un fabricant de véhicules à conduite autonome et de systèmes de transport autonome basé à Tallinn, en Estonie. Guident est une société de logiciels basée en Floride et spécialisée dans les services de surveillance et de contrôle à distance destinés aux véhicules autonomes et à conduite autonome.

Tekcapital, un investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres, a déclaré que les deux entreprises prévoient de lancer le véhicule autonome Auve Tech Mica avec le logiciel de Guident auprès de clients en Amérique du Nord au cours du second semestre 2023. MiCa est une navette à conduite autonome.

"La collaboration est essentielle pour stimuler l'innovation et le progrès dans le domaine des véhicules autonomes. Nous sommes heureux d'avoir signé une lettre d'intention avec Guident pour qu'il fournisse à nos véhicules autonomes son service de RMCC et de surveillance ", a déclaré Johannes Mossov, président du conseil d'administration d'Auve Tech.

"Cela permettra à nos véhicules autonomes SAE de niveau 4 de bénéficier d'une surveillance et d'un contrôle à distance de pointe dès leur livraison."

SAE est l'acronyme de Society of Automotive Engineers, qui définit 6 niveaux d'automatisation de la conduite, de 0, signifiant entièrement manuel, à 5, signifiant entièrement autonome. Le niveau 4, tel que MiCa, signifie une automatisation élevée, l'homme prenant le pas sur la machine restant une option.

Les actions de Tekcapital étaient en hausse de 4,8% à 20,44 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

