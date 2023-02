Tekcapital lève 2,3 millions de GBP de fonds via un placement sursouscrit

(Alliance News) - Tekcapital PLC a déclaré lundi qu'il avait l'intention d'utiliser les fonds du placement pour faciliter la progression des entreprises de son portefeuille, après avoir levé 2,3 millions de GBP.

Le groupe d'investissement en propriété intellectuelle basé à Londres a levé un total de 2,3 millions de GBP avant frais lors d'un placement sursouscrit auprès des actionnaires existants et nouveaux par l'émission de 14,1 millions de nouvelles actions à 16 pence chacune.

Tekcapital a déclaré aux investisseurs que 600 000 GBP seraient utilisés pour constituer le stock commercial de MicroSalt Ltd, l'une des sociétés de son portefeuille. Un autre million de GBP sera utilisé pour acheter des navettes autonomes pour les clients du centre de surveillance à distance de Guident, et pour la fabrication et le test de leurs amortisseurs régénératifs pour des clients potentiels.

Le reste des fonds sera principalement utilisé pour un fonds de roulement supplémentaire.

"Nous sommes heureux d'annoncer cette offre sursouscrite pour faciliter la poursuite de la bonne progression des entreprises de notre portefeuille", a déclaré le président exécutif Clifford Gross.

Les actions de Tekcapital se négociaient 16% de moins à 16,97 pence chacune à Londres lundi matin, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 25,5 millions de livres sterling.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

