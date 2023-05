Tekcapital passe à la perte en raison de la baisse de la valorisation de son portefeuille, la valeur nette d'inventaire est en baisse

(Alliance News) - Tekcapital PLC a déclaré vendredi qu'elle avait enregistré une perte en 2022 en raison de la baisse de la valeur de son portefeuille.

La société d'investissement en propriété intellectuelle basée à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 31 décembre était de 0,38 USD par action, en baisse de 21% par rapport à 0,48 USD.

Tekcapital a enregistré une perte avant impôts de 12,7 millions USD, contre un bénéfice de 26,4 millions USD l'année précédente, en raison d'une réduction nette de la juste valeur non réalisée de 11 millions USD. L'évaluation du portefeuille de la société a baissé de 12 %, passant de 62,5 millions USD l'année précédente à 54,9 millions USD.

Tekcapital n'a pas déclaré de dividende, comme l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, Tekcapital a déclaré qu'elle "progressait bien" malgré les fluctuations de la valeur nette d'inventaire et qu'elle était confiante dans les perspectives des entreprises de son portefeuille.

Clifford Gross, président exécutif, a déclaré : "Nous restons déterminés et enthousiastes quant aux progrès commerciaux des entreprises de notre portefeuille en 2022 et à leurs perspectives d'avenir pour le reste de l'année 2023. Conformément à notre mission et à notre objectif d'investissement, nous pensons que toutes les entreprises clés de notre portefeuille ont le potentiel d'avoir un impact positif sur la vie des clients qu'elles servent, ainsi que de produire des rendements significatifs sur le capital investi pour nos actionnaires à moyen et à long terme."

Les actions de Tekcapital étaient en baisse de 1,3 % à 13,33 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

