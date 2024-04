Tekcapital plc est une société d'investissement en propriété intellectuelle basée au Royaume-Uni. La société fournit aux universités et aux entreprises clientes des services de transfert de technologie de grande valeur. Elle acquiert également des licences exclusives pour des technologies universitaires qui, selon elle, ont un impact sur la vie des gens, en vue d'une commercialisation ultérieure. Son objectif d'investissement est de réaliser une croissance à long terme des actifs nets et des rendements sur le capital investi grâce à la commercialisation de découvertes universitaires qui peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens. Ses secteurs d'activité sont les services professionnels et les activités de licence et d'investissement. Les services professionnels comprennent la prestation de services de recrutement par l'intermédiaire du Groupe Vortechs, la prestation de services d'évaluation des inventions, ainsi que les crédits d'impôt pour la recherche et le développement (R-D) et la prestation de services de gestion aux entreprises de son portefeuille. Les activités de licence et d'investissement consistent à acquérir des licences pour les technologies, le développement et la commercialisation.

Secteur Services et conseils en informatique